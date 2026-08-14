Suša: Občina Števerjan apelira na Deželo FJK

»Dolgotrajna odsotnost padavin in posledično pomanjkanje vode povzročata močan vodni stres pri pridelkih, zlasti v vinogradih, sadovnjakih in pri drugih kmetijskih pridelkih na območju občine,« je v svojem dopisu, ki ga je včeraj zjutraj naslovil na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, zapisal števerjanski župan Marjan Drufovka. Deželne predstavnike je pozval k priznanju izrednih razmer, nujni ugotovitvi škode na kmetijski in vinogradniški proizvodnji, izrednim ukrepom za zagotavljanje vode ter podpori malim kmetijskim gospodarstvom.

Ne ogroža le vinogradnikov

Če želi Števerjan ohraniti kmetijstvo in vinogradništvo, po njegovih besedah nima veliko izbire: zagotoviti je treba vodo za namakanje ter posodobiti oziroma mehanizirati trgatev. V nižinskih območjih so takšne rešitve že vzpostavljene, zato tam ni tako velikih nihanj v pridelavi in količini grozdja. Za letošnjo sezono je po njegovem mnenju za reševanje pridelka že prepozno. V občini so do zadnjega upali na dež, ki ga ni bilo.

Drufovka je pismo poslal predsedniku Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, deželnemu odborniku za civilno zaščito, deželnemu odborniku za agroživilske, gozdne in ribolovne vire, Civilni zaščiti FJK ter Deželnemu inšpektoratu za kmetijstvo. Pristojni so tako z razmerami že seznanjeni. Drufovka meni, da bi morali zdaj skupaj poiskati konkretne rešitve. »Rešitve je treba iskati takoj. Drugače bo prihodnje leto spet ista agonija,« je poudaril.

Občina meni, da je treba razmere obravnavati z najvišjo stopnjo nujnosti in usklajeno ukrepati z Deželo, civilno zaščito, pristojnimi kmetijskimi službami ter drugimi organi, ki sodelujejo pri upravljanju vodnih virov. »Problem ne zadeva zgolj škode na kmetijski proizvodnji. Razpoložljivost vode je namreč nujna za ohranitev gospodarskih, kmetijskih in vinogradniških dejavnosti na območju ter za varnost in odpornost lokalne skupnosti,« je zapisal župan. Izredne razmere, ki trajajo od julija in so se avgusta še zaostrile, povzročajo znatno zmanjšanje pričakovane proizvodnje in predstavljajo tveganje za velike gospodarske izgube. »Še posebno me skrbijo mala kmetijska in vinogradniška gospodarstva, ki imajo manjše finančne zmogljivosti za pokrivanje izrednih stroškov, povezanih z vodno krizo,« je poudaril Drufovka.

Ukrepati pred naslednjo sušo

Občina Deželo poziva, naj prizna resnost sušnih razmer, čim prej oceni škodo in zagotovi finančno pomoč prizadetim kmetom, predvsem malim gospodarstvom in vinogradnikom. Hkrati poziva k takojšnji zagotovitvi vode za najbolj prizadete površine ter ustanovitvi tehnične skupine za iskanje kratkoročnih rešitev. Želi tudi trajnejšo rešitev za oskrbo z vodo, da bi bil Števerjan bolje pripravljen na prihodnje suše.

Po besedah župana je Konzorcij za bonifikacijo Julijske krajine že napovedal, da bi bil pripravljen vodo pripeljati do kmetijskih parcel. Ne bi šlo za velike cevovode, temveč za manjše cevi, primerne za kapljično namakanje, kar bi bilo mogoče izvesti razmeroma hitro. Cilj je, da bi bila voda dostopna vsem kmetom in tudi v prihodnje.