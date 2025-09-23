V soboto se je zaključil Slofest

V soboto se je sklenil Slofest, festival Slovencev v Italiji v organizaciji Zveze slovenskih kulturnih društev. Pod šotorom na Borznem trgu se je zvrstila vrsta kulturih dogodkov, nastopil je slovenski pisatelj in esejist Goran Vojnovič, dopoldne je bilo na sporedu tudi srečanje o prevajanju. Popoldne je med Svetim Justom in Velikim trgom nastopilo deset slovenskih zborov, za konec so pevci skupaj zapeli Zdravljico in Vstajenje Primorske. Da je bilo vzdušje popolno pa so poskrbele slovenske godbe v Italiji. Za glasbeni zaključek Slofesta pa sta poskrbela harmonikar Aleksander Ipavec in kitarist Marko Feri