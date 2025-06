Vitovska in morje zadela v polno

Nočna nevihta in sapica, ki se je zadržala za njo na Krasu, sta včeraj razjasnili nebo nad Devinom in prispevali k temu, da je bilo srebanje žlahtne vitovske na gradu vsaj nekoliko prijetnejše. Praznik Vitovska in morje, ki ga je že devetnajstič priredilo Društvo vinogradnikov s Krasa, je na Devinskem gradu znova zadel v polno.

Trideset vinarjev je v pravljični kulisi točilo svoje vitovske - nad 50 različnih so lahko okusili obiskovalci, ki so iz ure v uro polnili grajski vrt in dvorišče, med njimi je bilo res veliko mladih.