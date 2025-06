V ponedeljek, 23. junija, so ob večernem mraku marsikje na Tržaškem in Goriškem ter po Krasu in v Bregu zagoreli svetoivanski kresovi. Dogajanje je bilo slovesno, mnogokje jih je spremljal kulturni program s petjem in glasbo, na vrsti pa je bilo seveda tudi prijateljsko druženje med domačini in prijatelji. Naš fotograf Damjan Balbi je ujel v objektiv dogajanje v Trebčah, pri Sv. Ivanu in v Križu, Pierluigi Bumbaca pa v Štandrežu.