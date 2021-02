Zbiranje podpisov proti fašistični propagandi s polno paro

V številnih vaseh na Tržaškem in v več krajih na Goriškem so v soboto 20. februarja in v nedeljo 21. februarja zbirali podpise za zakonski predlog proti širjenju fašistične in nacistične propagande.

Tržaška občinska svetnica Valentina Repini je v nedeljo dopoldne v Bazovskem domu v Bazovici zbrala nekaj manj kot 95 podpisov, v Ljudskem domu v Trebčah pa v popoldanskih urah skoraj 40. V občini Zgonik sta podžupan Igor Černjava in občinska odbornica Martina Budin pod streho spravila petdeset podpisov, prav tako sta jih v nedeljo na Placu v Repnu zbirala Lorena Ravbar in Jan Škabar.