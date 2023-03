12 milijonov evrov za naložbe v vodovodno omrežje podjetja Irisacqua

Podjetje Irisacqua bo iz Državnega načrta za okrevanje in odpornost prejelo približno 12,4 milijona evrov, ki jih bodo vložili v posodobitev in modernizacijo vodovodnega sistema. Naložbe, ki zadevajo tri projekte, bodo v celoti krili s prejetimi in lastnimi sredstvi – uporabniki torej ne bodo videli podražitev položnic iz tega razloga –, vodstvo podjetja pa je zaskrbljeno zaradi birokratskih ovir. Kljub izredni naravi financiranja morajo namreč vsi, ki koristijo sredstva, slediti rednim birokratskim okvirom, ki ne dovoljujejo hitrejših in enostavnejših postopkov kot sicer. Kot znano, imajo sredstva NOO zelo tesno časovnico: podjetje Irisacqua mora dela zaključiti in testirati do leta 2026. Naložbe sta na sedežu podjetja Irisacqua včeraj predstavila generalni direktor Paolo Lanari in pooblaščeni upravitelj Gianbattista Graziani.

Boj proti vodnim izgubam

Podjetje Irisacqua je nekatera sredstva prejelo neposredno, druga pa preko omrežja podjetij, ki vključuje vseh sedem upraviteljev vodnega bogastva v Furlaniji - Julijski krajini. Podjetja so sklenila sporazum prav z namenom, da bi združila moči pri vlaganju prošenj za sredstva NOO in izvajanju projektov. Projekt, ki zadeva znižanje vodnih izgub, bo Irisacqua izvedlo z ostalimi šestimi podjetji; neposredno pa je podjetje prejelo sredstva za zamenjavo dela omrežja, ki skrbi za oskrbo Tržiča ter obnovo in potenciranje čistilne naprave v Gradišču.

Projekt Smart Water Management FVG, ki zaobjema celotno deželno vodovodno omrežje, se je na namenskem državnem razpisu uvrstil na četrto mesto. Mreža sedmih podjetij je prejela financiranja za skupno 37,4 milijonov evrov, katerim bodo dodali še deset iz lastne blagajne. Podjetju Irisacqua pripadajo približno štirje milijoni evrov, s katerimi bodo delali na digitalizaciji, upravljanju vodnega pritiska in upravljanju omrežja nasploh. Cilj naložbe je zmanjšanje vodnih izgub: le-te trenutno znašajo 36 odstotkov. Po besedah direktorja in pooblaščenega upravitelja Irisacqua bi ta odstotek bil vsaj za šest točk nižji, ko bi iz slike izvzeli Gorico. Starejše vodovodno omrežje, v primerjavi z ostalimi lokacijami goriške pokrajine, namreč pripomore k višjemu odstotku vodnih izgub. Projekt NOO teži k vse manjšim vodnim izgubam, vendar tudi vse manjši potrati energije.

S projektom NOO želijo udejanjiti sistem merjenja vodnega obtoka po oddelkih, ki bi omogočal, da morebitne izgube najdejo vse hitreje in čim bolj precizno. Podjetje Irisacqua bo inovativni sistem, ki predvideva tudi namestitev digitalnih naprav za merjenje, testiralo v pilotnih projektih v Krminu in Gradežu. Projekt NOO predvideva razne inovativne prijeme za merjenje in iskanje vodnih izgub, po novem pa bo tudi meritve na domovih uporabnikov mogoče opraviti na daljavo. »Ta projekt je še dodatna spodbuda na naši dolgoletni poti za zamenjavo vseh azbestnih cevi; nova naložba nam bo omogočila, da premostimo idejo poseganja, ko je izguba očitna. To namreč ni dovolj. Boj proti vodnim izgubam ni le problem okoljskega spoštovanja, ampak tudi boj proti potrati sredstev. S pomočjo novih tehnologij bomo tako upravitelji kot uporabniki lahko optimizirali uporabo vodnih virov,« je povedal Graziani.