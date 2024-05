Mati in sin prevažala migrante v kartonastih škatlah

Goriški policisti so aretirali 44-letno žensko in njenega 22-letnega sina, ki so v kombiju tihotapili pet migrantov. Gre za državljane Šri Lanke, ki so bili brez dokumentov za prečkanje državne meje. Kombi so policisti ustavili v Ulici Terza Armata v bližini supermarketa Vivo, medtem ko je nameraval polkrožno obrniti.

V tovornem delu vozila so policisti opazili številne kartonaste škatle, ki so ga zapolnile in ustvarile pravo pregrado. Eden od dveh tihotapcev, vidno zaskrbljen, je eno škatlo pretrgal, pri čemer je nastala luknja, za katero so policisti opazili človeški obraz. Skupno so v tovornem delu našli pet ljudi, skritih v kartonastih škatlah, tri ženske in dva moška, ki so pot prepotovali v nečloveških razmerah, brez zraka, svetlobe in vode. S kombijem so odpotovali iz Romunije in za prevoz plačali po 3500 evrov vsak, so povedali policistom. Pristojne oblasti so zanje odredile izgon iz države. Tihotapca pa so prepeljali v zapor.