Medicinska pomoč za vse večje število migrantov in ranljivih oseb

»Zadovoljni bi bili, če delovanje društva Donk ne bi bilo potrebno.« Tako meni predsednik tržaškega društva Stefano Bardari, a vedno večje število zdravniških pregledov dokazuje, da je njihovo delovanje pravzaprav nujno. Od julija 2022 do konca leta 2023 so izvedli 49 odstotkov več zdravniških pregledov kot v 18 mesecih pred tem, pridobili so 16 odstotkov novih prostovoljcev in poskrbeli za 40 odstotkov novih ambulant na teden. To je le nekaj podatkov, ki izhajajo iz zadnjega poročila humanitarnega društva Donk, ki zdravi migrante in vse tiste, ki nimajo zagotovljene zdravstvene oskrbe.

Od nastanka društva leta 2012 do konca leta 2023 so opravili več kot 20.000 pregledov, v glavnem po letu 2016, ko so migranti začeli prihajati v Trst po balkanski poti. Donk razpolaga trenutno z 71 prostovoljci, med katerimi so zdravniki in medicinske sestre vseh starosti (od študentov do tistih v pokoju).

Izsledke je včeraj v tržaškem semenišču predstavil predsednik društva Bardari s sodelavci. Delati skupaj je neobhodno potrebno, je izpostavil direktor tržaške Karitas Giovanni La Manna. »Naš zdravstveni sistem ima veliko težav, zaradi česar se dogaja, da celo pravica do zdravja ostaja le črka na papirju,» je dodal. Glede na to, da se število prostovoljcev pri Donku veča, je prepričan, da še obstajajo ljudje, ki jim ni vseeno za sočloveka.

V obdobju, na katerega se nanaša poročilo, so imeli deset ambulant, osem stalnih in dve mobilni. Največ pregledov (3862 od 5897) so izvedli v ambulanti dnevnega centra v Ulici Udine, sledi skavtski hostel na Božjem Polju (1066) ter dom Malala na Fernetičih (552). Mobilni center v samostanu na Montuci je sprejel 56 ljudi (to od avgusta do decembra leta 2023), v Gradišču (kjer se nahaja večji center za migrante) pa so od julija do decembra leta 2023 oskrbeli 361 oseb. 95 odstotkov pacientov je moških, 92 odstotkov pa nima zdravstvene izkaznice.

