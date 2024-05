Nagrajenec 10. Novinarskega festivala je Sigfrido Ranucci

Bliža se začetek 10. Festivala novinarstva, ki ga prireja ronško društvo Leali delle notizie. Preddogodki v sklopu festivala se bodo odvijali med 24. majem in 1. junijem tudi v Škocjanu, Špetru, Štarancanu, Gradišču, Ogleju, Zagraju, Foljanu-Redipulji in Gorici. Od 11. do 16. junija bo zaživel niz v ronškem mestnem središču.

Letošnji festival bo oblikovalo 280 gostov, 85 srečanj, 50 predavanj in 20 predstavitev založniških izdelkov. Nato prirejajo še pet predstav, pet delavnic, ogled treh dokumentarcev in podelitvi priznanj Leali Young in Leali delle notizie, ki ga bodo na zadnji dan festivala vročili Sigfridu Ranucciju, vodji televizijskega programa Report. Ranucci bo v Ronkah tudi predstavil svojo zadnjo knjigo, ki nosi naslov La Scleta (Izbira). Nagrado Leali delle notizie, ki jo podeljujejo s pomočjo sredstev Evropskega parlamenta in jo letos posvečajo novinarki Daphne Caruana Galizia v spomin, bodo izročili Ranucciju zaradi njegovih sposobnosti pri opravljanju novinarskih preiskav.