Skoraj vsi so že razkrili karte

Danes se izteče rok za vložitev kandidatur za lokalne volitve, ki bodo junija potekale v 114 občinah Furlanije - Julijske krajine. Med njimi je tudi trinajst občin na Goriškem, med katerimi so tri slovenske - Števerjan, Sovodnje in Doberdob. Čeprav imajo stranke in občanske liste možnost, da sezname kandidatov vložijo do danes opoldne, je večina imen že znanih.

Na spletni strani Dežele FJK so se včeraj med prvimi prikazala imena kandidatov, ki se bodo potegovali za izvolitev v Števerjanu. Kot je Primorski dnevnik že poročal, se bosta za župansko mesto potegovala sedanji podžupan Marjan Drufovka, kandidat stranke Slovenska skupnost (SSk), in sedanja občinska svetnica Maja Humar, ki jo podpira Občinska enotnost. Na listi SSk kandidirajo Marilena Corsi, Matija Corsi, Milko Di Battista, Katrin Komjanc, Gabrijel Lango, Fabijan Muzic, Matej Pintar, Donatella Serafino, Edi Skok in Martina Valentincic. Kandidati za občinski svet Občinske enotnosti pa so Giuseppe Terpin, Tamara Mizerit, Katja Stekar, Andrej Juretic, Lara Colja, Valentina Terpin, Valter Hlede in Janja Korsic.

Tudi v Sovodnjah se bosta za župansko mesto potegovala dva kandidata, in sicer sedanji župan Luca Pisk s podporo Občinske enotnosti ter občinski svetnik Kristian Tommasi, ki ga podpirata dve listi - SSk in občanska lista Tommasi Sindaco-Župan.Na listi Občinske enotnosti kandidirajo Alenka Florenin, Ljubica Butkovič, Erik Figelj, Erik Petejan, Edoardo Sambo, Alida Passon, Marco Kovic, Mitja Ozbot, Andrej Drosghig, Beatrice Cijan, Carolina Parmesani in Sara Piva.Na listi SSk se bodo za mesto v občinskem svetu potegovali Martina Šolc, Avguštin Devetak, Gemma Kovic, Andrej Cevdek, Roberta Visintin, Mariano Cernic, Andrej Čavdek in David Černic.Listo Tommasi Sindaco - Župan pa sestavljajo Pietro Brumat, Martina Fajt, Luca Castellan, Neva Petejan, Denis Cotič, Manuel Frandoli, Manuela Piani in Enzo Tomasini.

Največ presenečenj je bilo v doberdobski občini. V podporo sedanjemu županu Občinske enotnosti Fabiu Vizintinu kandidirajo Robert Bastiani, Naike Cernetti, Zora Černic, Laura Ferfolja, Gregor Gergolet, Daniel Jarc, Vlasta Jarc, Andrej Lakovic, Marco Padovan, Alan Preschern, Silvano Semolič in Marko Vizintin. Vizintinovega izzivalca, neodvisnega kandidata Petra Ferfoglio, pa podpirata listi SSk in občanska lista Zaživimo Občino. Na občanski listi Zaživimo Občino kandidirajo Lamberto Soranzio, Evelin Cernic, Martin Juren, Andrej Radetti, Jessica Jarc, Andrea Pizzignach, Greta Lefons in Marco Crasnich, na listi SSk pa Eleonora Pahor, Giulia Bressan, Mariano Juan Brecelj, Andrej Ferletic, Brigita Senekovič in trije neodvisni kandidati, Ester Ferletič, Mirko Marusic in nekdanji župan Doberdoba Paolo Vizintin. »Izziv je sprejel z željo po korenitih spremembah in novih prijemih pri upravljanju rojstne občine,« med drugim piše v tiskovnem sporočilu SSk.