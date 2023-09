Avtomobil na cesti za Gradež podrl tri slovenske kolesarje

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj popoldne posredovali na cesti za Gradež pri Škocjanu, kjer avtomobil podrl tri slovenske kolesarje. Na kraju so jim nudili najnujnejšo oskrbo. Kolesarko, ki je bila hudo poškodovana, so intubirali, nato so jo s helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Drugega kolesarja so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo, z reševalnim vozilom. Tretjega kolesarja, ki je bil le lažje poškodovan, pa so prepeljali v tržiško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo.