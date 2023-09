Belica bo v kratkem dobila »polžka«

Belica, avtohtona sorta oljk, bo predvidoma proti koncu leta dobila »polžka«; vključena bo med postojanke skupnosti Slow food, kar bo prispevalo k njeni večji prepoznavnosti in obenem tudi zaščiti. »Zamisel za vključitev belice oz. njenega oljčnega olja med postojanke Slow food se rojeva na Krasu, seveda bodo lahko k projektu pristopili tudi briški oljkarji,« pojasnjuje Avguštin Devetak, vodja goriške skupnosti Slow food, ki sočasno opozarja, da si prizadevajo za zaščito še dveh tradicionalnih krajevnih proizvodov, vendar za katera gre, še ne sme razkriti. Trenutno se s »polžkom« med drugim lahko pohvalijo rešeljikov med, goriška roža in kraška ovca.

Ohranjajo tradicijo

Avguštin Devetak poudarja, da je zanimanje za tradicionalne in biološke proizvode vse večje. Tega se lahko prepričamo tudi na goriškem štiridnevnem uličnem prazniku Okusi ob meji, kjer ima skupnost Slow food tudi letos dobro obiskano stojnico. Tokrat so jo postavili v parku mestne hiše, kjer so med drugim prisotni tudi člani italijanskega združenja pokuševalcev vin in pridelovalci rebule z Oslavja.

Devetak pojasnjuje, da želijo delovanje skupnosti Slow food okrepiti in razširiti na nove kraje, zlasti na Gradež, Tržič in okolico. Poleg tega si Devetak prizadeva, da bi bil zaščite deležen tudi vrhovski pust, in sicer v okviru prizadevanj za ohranjanje nesnovne dediščine, ki jih vodi skupnost Slow food. Glede postojank Devetak še razlaga, da ima vsaka svoja pravila in komisijo, ki ocenjuje posamezne proizvode. »Rešeljikov med na primer prideluje več čebelarjev, vendar jih je trenutno samo pet vključenih v skupnost Slow food,« pravi naš sogovornik in opozarja, da »polžki« kakorkoli prispevajo k večji prepoznavnosti proizvodov in kupcem zagotavljajo res najvišjo kakovost.

V stojnici skupnosti Slow food v parku mestne hiše med Okusi ob meji ponujajo večino pridelkov in izdelkov, ki se v Furlaniji - Julijski krajini lahko pohvalijo s »polžkom«. Poleg tega je v parku mestne hiše poskrbljeno tudi za spremljevalni program in glasbo. V četrtek in petek je stojnico obiskalo kar nekaj ljudi, še več jih je bilo včeraj, ko so Okusi ob meji doživeli pravi naval obiskovalcev iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih krajev.