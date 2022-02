Dijaki slovenskih višjih srednjih šol v Gorici, ki ob četrtkih popoldne obiskujejo botanični krožek, so danes na šolskem dvorišču med sajenjem drevesa našli ... bombo. Nanjo so naleteli med kopanjem sadilne jame, v katero so nameravali posaditi drevo, takoj zatem so z ravnateljstva poklicali policiste, ki so območje zavarovali in neeksplodirano ubojno sredstvo zaupali pirotehnikom. Gre sicer za tromblonsko granato italijanske izdelave iz časa prve svetovne vojne.