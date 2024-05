Ob svetovnem dnevu čebel odpirajo prvo čezmejno čebeljo pot

Go!Bees je naslov novemu projektu med Gorico in Novo Gorico, ki v ospredje postavlja čebele. Goriška občina je že lani ob svetovnem dnevu čebel (20. maj) predstavila čebeljo pot, ki nastaja na pobudo občinske svetnice Nicol Turri. Ta je letos postala realnost, uradno jo bodo odprli v soboto, 18. maja, ob 12. uri v Ulici Cappella, na meji med obema državama. Gre za prvo čezmejno čebeljo pot na svetu. V sklopu projekta so na to območje nasadili čebelam prijazne rastline, ki jih te žuželke zlahka oprašujejo.

Moči sta letos združili tudi zveza Confcommercio iz Gorice in Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, saj bodo njihovi člani od 16. do 26. maja ponujali izdelke na temo čebel. Z njimi bodo okrasili izložbe trgovin, gostinci na obeh straneh meje pa bodo ponujali jedi z medom. Pri tem sodelujejo lokali Al bakaro, Al ponte del calvario, Atmosfere la stüa, Al museo, Cicchetteria al giardini, Blanco Lounge Bar, Mazzini, Torino, Bier Keller, Dejà Vú Cafè, Dinoteca, Galleria Cafè, Grand hotel entourage, Il giardino del vizi, Il vostro Eden, Mama Angela, Mister blu, Paninomania, Pasticceria centrale, L’oca golosa, La tarantella, Rebekin acquolina e vin, Majda’s, Mediterraneo, Rosenbar, Alla Luna, Turri, Tunnel food and drink in Gostilna Primožič, v Sloveniji pa Gostilna Lokve, Štirna, Termika, Ošterija Branik, Žogica, Primula in Bužinel. VGorici je k projektu pristopilo tudi sedem lepotilnih salonov, ki bodo v tem času ponujali masaže in epilacijo z medom. Skupina Mitteldream je s približno 20 člani obiskala čebelnjake in jih poslikala, njihove fotografije bodo krasile tako trgovine kot gostinske lokale. Včeraj so projekt predstavili župan Rodolfo Ziberna, občinska odbornicaPatrizia Artico, občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi, občinska svetnica Nicol Turri, novogoriški podžupan Anton Harej, predsednica Mitteldream Alida Cantarut in direktorica Confcommercia Monica Paoletich.