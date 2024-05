Na drugem dnevu zaposlovanja 110 delovnih mest

V ponedeljek, 10. junija, bodo v palači Dežele FJK na Velikem trgu priredili dan zaposlovanja, recruiting day. V igri je 110 delovnih mest, ki jih razpisuje osem podjetij na povabilo Dežele.

Kandidati lahko do nedelje, 2. junija, pošljejo svoj življenjepis na to spletno povezavo . Na strani je mogoče izbrati eno ali več podjetji med osmimi, ki so tokrat pristopila k dnevu zaposlovanja. »Lani je bil dan zaposlovanja, ki smo ga priredili v Trstu, zelo uspešen,« je včeraj na predstavitvi dogodka dejal Gianni Fratte, vodja deželnega urada za stike s podjetij, »veliko se jih je kasneje zaposlilo in uspešno vstopilo v svet dela.« Vodja deželnega urada za zaposlovanje Anna D’Angelo je spomnila, da se v 18 deželnih okencih dnevno skrbi za delovno prihodnost brezposelnih.

Na junijskem dnevu zaposlovanja bodo razgovore vodili predstavniki osmih večjih lokalnih podjetij.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.