Borci za svobodo so nam za zgled

Ivo Rojec si je spomenik padlim v NOB na Peči zamislil v obliki zemeljske oble kot simbol miru in prijateljstva med narodi. Danes pa živimo v svetu, ki ga pretresajo globoki konflikti in ki se ne zmeni za skupno dobro. Pri tem so nam lahko za zgled borci za svobodo in družbeno emancipacijo, ki so za te ideale žrtvovali svoja življenja, je bilo slišati na včerajšnji slovesnosti, ki so jo na Peči priredili ob 40-letnici postavitve bronaste krogle in spominske plošče.

Pri spomeniku, ki so ga »na Golavnjah« odkrili 18. septembra 1983, so se včeraj zbrali predstavniki občine in združenja ANPI-VZPI, člani kulturnega in športnega društva Vipava, ki je z združenjem partizanov sodelovalo pri organizaciji prireditve, in seveda krajani. Zapeli so moški pevskega zbora Skala - Gabrje in pečanske pevske klape. Slavnostni govornik je bil Marko Marinčič.

Za uvodni pozdrav je poskrbel predsednik društva Vipava Marko Kovic, ki je spomnil, da so na Peči spomenik pridobili po zaslugi krajevne sekcije ANPI-VZPI in s sodelovanjem sovodenjske občine. K njegovemu nastanku pa je seveda pripomogla tudi vaška skupnost, ki je že leta 1973 začela zbirati prispevke za spomenik. Navzoče sta nagovorila tudi predsednik krajevne sekcije ANPI-VZPI Bernard Florenin in župan Občine Sovodnje Luka Pisk.