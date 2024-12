Božički na motorjih v duhu solidarnosti

Za popestritev prazničnega utripa v znamenju solidarnosti so danes, 21. decembra, poskrbeli božički na motorjih. Dopoldne se jih je preko tristo zbralo na goriškem Travniku, kjer so prevzeli darila, ki so jih poklonili člani zveze trgovcev Ascom in razni domačini, nakar so jih ponesli v center CISI v Ulici Garzarolli, v dom za starejše občane, v bolnišnico in v zavod za mlade Santa Maria della Pace v Medei. Med potjo proti Medei so božički na motorjih obiskali tudi Števerjan, kjer jih je pričakal župan Marjan Drufovka. V župnijskem domu so jim člani Vinoteke Števerjanski griči in društva F.B. Sedej pripravili topel napitek.