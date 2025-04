Prihodnji teden se vračajo padavine

Anticiklon, ki se že dalj časa zadržuje nad večjim delom Evrope, bo ob koncu tedna oslabel. Naši kraji bodo od ponedeljka več dni pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov, ki jih bo preusmerjalo proti severnemu Sredozemlju ciklonsko območje, ki se bo poglabljalo nad zahodnim Sredozemljem. Naše kraje bosta prešli tudi dve vremenski fronti.

Od danes do vključno sobote bo prevladovalo sončno vreme. Danes se bo v popoldanskih urah razjasnilo. Iz dneva v dan bo topleje. Od jutri do sobote bodo najvišje temperature zlasti na Goriškem do okrog 20 stopinj Celzija ali rahlo višje, ob morju bo kakšna stopinja manj.

V nedeljo bo z jugozahodnimi tokovi že začel pritekati bolj vlažen zrak in se bo oblačnost postopno povečala. Zvečer ni izključeno, da bo ponekod lahko že rahlo rosilo.

V ponedeljek in torek bo povečini pretežno oblačno, pojavljale se bodo rahle do zmerne padavine, mestoma lahko močne. Toplo bo in vlažno.

V sredo kaže na večjo spremenljivost in na možnost občasnih delnih razjasnitev.

V četrtek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo občasne padavine, deloma lahko v obliki ploh ali neviht.