Bratoma Rusjan vračajo nekdanji sijaj

Spomenik bratoma Rusjan na Korzu Italia bi potreboval osvežitev oziroma korenito očiščenje, smo v Primorskem dnevniku opozarjali ob začetku lanskega poletja. Treba je bilo malce počakati, v prihodnjih dneh pa bo kip le spet pridobil nekdanji sijaj: pred nekdanjo palačo Pokrajine Gorica je v teku čiščenje kipa, ki so ga posvetili pionirjema evropskega letalstva. Še pred čiščenjem so relief pilotov namazali s čistilno snovjo in ju ovili v plastično folijo, včeraj popoldne pa so se lotili krtačenja.

Na Korzu spominjata v nabrežinskem kamnu izklesana pilota na podvig, od katerega bo prav kmalu minilo že 114 let. 25. novembra 1909 je namreč bratoma Edvardu in Josipu Rusjanu uspel polet, ki velja za prvega v nekdanji Avstro-Ogrski. Njuno letalo Eda 1, bilo je letalo lastne izdelave, je prvič vzletelo na goriških Rojcah.

Po odstranitvi plastične folije, v katero je bil kamniti spomenik ovit teden dni, so med krtačenjem opazili, da je bil kamen še precej umazan, je povedala restavratorka, ki je bila včeraj na delu pred sedežem nekdanje goriške pokrajine.