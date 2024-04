Brez zdravnika ostalo dodatnih tisoč Goričanov

En mesec je minil, odkar je goriška sekcija Odbora za zdravstvo FJK priredila protest pred goriško mestno hišo. Na njem je lepo število ljudi župana Rodolfa Ziberno želelo pozvati, naj stopi v bran goriškemu javnemu zdravstvu in naj pri pristojnih zahteva konkretne rešitve v zvezi s pomanjkanjem družinskih zdravnikov, pa tudi z dolgimi čakalnimi dobami in drugimi težavami, s katerimi se spopadajo Goričani in med njimi zlasti najšibkejše skupine - starostniki in bolniki. »Doslej nismo prejeli nobenega odgovora, situacija pa je čedalje slabša,« pravi Daniela Careddu, članica deželnega Odbora za zdravje FJK in koordinatorka njegovih dejavnosti na Goriškem.

600 v Moš, ostali pa ...

Skupaj s somišljeniki - predstavniki društev in ustanov, ki so podprli marčevsko manifestacijo - Careddu opozarja, da se je s koncem marca upokojila še ena družinska zdravnica, ki je imela v Gorici dve ambulanti. Družinskih zdravnikov, ki jih je bilo v Zgornjem Posočju še pred petimi leti 53, je tako zdaj samo še 30. »Zdravnica Laura Zulli je skrbela za 1600 občanov. 600 jih bo mesto dobilo pri drugem zdravniku, ki ima pogodbo za določen čas in ambulanto v Mošu, ostalih tisoč pa ima trenutno na razpolago samo ambulanto zdravstvenega varstva Asap v Ulici Vittorio Veneto. To pomeni, da je danes brez družinskega zdravnika že preko 4000 Goričanov, tisoč več kot pred enim mesecem,« ugotavlja Careddu.