Brusili bodo talente

Od 14. do 20. julija bo v Kulturnem domu v Gorici potekal 2. Masterclass oz. poletna delavnica v izpopolnjevanju igranja klavirja, ki je namenjena mladim pianistom. Lani je bil na vrsti prvi tak tečaj z devetimi udeleženci, letos pa bo tečajnikov 12: prišli bodo iz Slovenije, Italije, Izraela, Nemčije, Japonske, Avstralije in Irana. Tečaj pripravlja Glasbena matica v sodelovanju z združenjem OMA – Officina Musica Attuale iz Bologne in ustanovo Imago Sloveniae iz Ljubljane. Pri projektu sodelujeta še Kulturni dom in zadruga Maja, pokrovitelja pa sta občini Gorica in Nova Gorica (EPK 2025).

Podobno kot lani bo tečaj vodil mladi in mednarodno uveljavljeni pianist Aleksander Gadžijev, ki je tudi ambasador EPK 2025. Poleg njega bo tečaj vodil njegov oče Sijavuš, tudi on mednarodno priznani pianist in glasbeni pedagog ter nekdanji profesor na moskovskem konservatoriju. Intenzivna vadba obetajočih mladih pianistk in pianistov od 13. do 25. leta starosti bo najprej potekala v prostorih Kulturnega doma in Trgovskega doma, 19. in 20. julija pa bodo še gostje prestižne Velike dvorane Slovenske filharmonije v Ljubljani.

Ob tečaju še nastopi

V času mojstrskega tečaja bodo prijavljeni pianisti imeli priložnost nastopiti na štirih koncertih. Dva bosta v naši deželi, in sicer na kmetiji Annalise Zorzettig v Spessi pri Čedadu (17. julija) in v Kulturnem domu v Gorici (18. julija), dva pa bosta na sporedu v Slovenski filharmoniji v Ljubljani (19. in 20. julija).

Potek tečaja so opisali ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli, Angela Magnol v imenu združenja OMA in sam Aleksander Gadžijev, v imenu Kulturnega doma in SKGZ je pozdravil Marino Marsič. Figheli je dejal, da je lanska, poskusna izvedba odlično uspela in so se zato odločili, da bodo pobudo ponovili tudi letos v želji, da bi postala tradicionalna. Novost in obogatitev letošnjega tečaja bodo prisotnost obeh Gadžijevov, gostovanje v Ljubljani in nastopi tečajnikov na krajevni ravni. Angela Magnol je izpostavila turistično-kulturni vidik projekta, ki bo v Gorico pripeljal skupino talentiranih pianistov iz raznih krajev sveta z družinami in prijatelji. Prijav je bilo precej več, prireditelji pa so bili prisiljeni opraviti selekcijo in omejiti število udeležencev, saj bi se drugače časovno stvari ne iztekle. Na koncu je še omenila, da bodo vadbenim uram mladih talentov lahko prisluhnili vsi ljubitelji klavirja.

Aleksander Gadžijev je ob opisu poteka tečaja poudaril pomen pobude, ki privablja v naše kraje talentirane pianiste z vsega sveta ter obenem utrjuje povezavo med Goricama in državama. Na koncu so prireditelji povabili ljubitelje glasbe še na koncert skupine Borderless Quartet, ki bo na sporedu jutri ob 20.30 v parku za goriško mestno hišo.