Brv čez Sočo naj bi odprli do konca jeseni

Odprtje nove brvi čez reko Sočo v kajakaškem centru v Solkanu se še odmika. Brv sicer stoji, ni pa na desnem bregu Soče povezovalne poti, saj so bila dela – kot je Primorski dnevnik že večkrat poročal – zaradi ugotovljene nevarnosti plazenja brežine ustavljena. Kot zagotavlja Simon Mlekuž, vodja službe za investicije na Mestni občini Nova Gorica, se bo gradnja povezovalne poti nadaljevala v sredini avgusta. Dela bo izvajala družba Ginex International. Če bo vse teklo po načrtih, bodo končana predvidoma do konca jeseni oziroma začetka zime.

Brv čez reko Sočo so v kajakašem centru v Solkanu sicer postavili že v začetku letošnjega leta, njeno odprtje pa so napovedovali za pomlad. A je do tega trenutka vseeno še niso odprli. Problematičen je namreč dostop na desnem bregu, kjer je predvidena povezava do kolesarske poti proti Štmavru in Plavam. Na vprašanje Primorskega dnevnika, na katere težave so pri tem naleteli, Simon Mlekuž odgovarja, da so ob začetku izvedbe povezovalne poti ugotovili, da je teren manj stabilen, kot je bilo v predvideno, in zelo zahteven. »Zaradi tega so bile opravljene dodatne geološke preiskave – vrtine –, ki so trajale kar nekaj časa zaradi narave terena. Spremeniti smo morali tudi projektno rešitev dostopne poti, kar je tudi vse skupaj podaljšalo. Z izvajalcem smo se pogodili za izvedbo povezovalne poti po spremenjeni projektni rešitvi. Ta zajema več ukrepov za stabilizacijo trase poti, med drugim ureditev podpornih zidov in kamnitih zložb. Zaradi tega je tudi nekoliko dražja kot prvotno predvidena projektna rešitev,« pojasnjuje vodja službe za investicije na Mestni občini Nova Gorica.

Če je bila prvotno predvidena investicija v povezovalno pot na desnem bregu 320.000 evrov, se bo po besedah Mlekuža zdaj podražila za dobrih 30 odstotkov. Dela naj bi po zdajšnjih napovedih zaključili najpozneje do začetka zime, praktično sočasno z dokončanjem ureditve dostopne poti na desnem bregu reke Soče pa bodo odprli tudi brv, ki jo bodo lahko uporabljali tako pešci kot kolesarji. Za gradnjo brvi je sicer Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje plačalo 1,4 milijona evrov.