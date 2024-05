Mejo je pognal v zrak: ostal je prehod, ki vodi iz mesta v mesto

O sporočilnosti in simbolnem naboju tega kraja priča tudi množica fotografij in selfijev, ki jih obiskovalci obeh Goric naredijo vsak dan. »Ne vem, zakaj jih ta kraj tako zanima in fascinira,« se sprašuje Vecchiet, ki se na Trg Evrope vrača pogosto, pravi, z nekaterimi prijatelji celo večkrat. »Nekaj mora biti na tem. To, da ljudje pridejo in si želijo ta kraj ogledati, videti, kaj je in kako je do njega prišlo, ima neko vrednost.«

»Tam se počutim doma,« o goriško-novogoriškem Trgu Evrope oz. Transalpini, ki ga že dvajset let krasi njegovo delo z imenom Mozaik nove Evrope, smehljaje reče umetnik Franc Vecchiet. Sam je sicer doma v Trstu, a če je najbolj simbolna stična točka somestja dveh Goric danes, ob 20. obletnici vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo, taka, kot jo poznamo, je to tudi – če ne celo predvsem – po njegovi zaslugi. Osrednji dogodek slovensko-italijanskega praznovanja širitve Evropske unije se je leta 2004 zgodil na tem trgu, zrežiran pa je bil ravno okrog odkritja mozaika, ki ga je idejno ustvaril Franc Vecchiet.

Simbolno razstrelil mejo

Značilni element tega trga z dvema imenoma je krožni talni mozaik, ki ga je Franc Vecchiet zasnoval kot trajno znamenje padca meje med Gorico in Novo Gorico. »Moj pristop je takrat bil precej logičen. Pozanimal sem se, kaj so meje po svetu in tako sem izvedel, da ima vsaka meja drugo številko, seveda tudi tista, ki je pred dvajsetimi leti simbolno padla,« umetnik obnovi takratni miselni proces.

Na mejnem kamnu, ki je nekoč razmejeval trg, sta bili zapisani številki 57/15. »In kaj je bilo treba narediti s tema številkama? Da se razletita. Zato sem izdelal maketo teh številk, iz jekla, in jo razstrelil. Mozaik iz črnega in belega granita pa objema ostanke te nekdanje meje, ki sem jo pognal v zrak,« pove Franc Vecchiet.

Še danes je zadovoljen z idejo, s katero je zmagal na javnem razpisu, ki sta ga za obeležitev širitve EU objavili goriška in novogoriška občina. Potem, ko je paritetno sestavljena žirija izbrala njegov projekt, ker je v njem videla optimistični naboj, so v šoli za mozaik v Spilimbergu začeli sodelovati z Vecchietom, da bi pripravili mozaik s premerom šestnajstih metrov, ki so ga aprila 2004 položili na monumentalno ploščad pred Severno postajo. Še pred tem so februarja istega leta odstranili ograjo, ki je razpolavljala trg, in začeli rušiti zidek, ki je ograjo podpiral.