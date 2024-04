Zahtevajo takojšnjo ukinitev nadzora na mejah

Predstavniki medregijskega sindikalnega sveta, ki združuje sindikalne organizacije CGIL, CISL, UIL, KS 90 in ZSSS, so se včeraj srečali na nekdanjem mejnem prehodu pri Rdeči hiši, kjer so skupaj zahtevali čim prejšnjo ukinitev mejnega nadzora, ki je bil uveden med lansko jesenjo.

»Pred dvajsetimi leti, ko smo skupaj praznovali vstop Slovenije v Evropsko unijo, smo imeli velika pričakovanja glede pravic delavcev. Po pandemiji koronavirusa smo na žalost doživeli ponovno uvedbo mejnih kontrol. Prehajanje meje spet ni tako svobodno, kot bi si želeli, kar zelo oškoduje čezmejne delavce,« je včeraj izpostavil sindikalist Roberto Treu, ki je poudaril, da je ponovna uvedba nadzora na meji navzkriž z enim izmed temeljnih določil Evropske unije - s svobodo premikanja evropskih državljanov. Po njegovih besedah je danes čezmejnih delavcev približno med 15.000 in 18.000. Približno šestdeset odstotkov jih prihaja iz Hrvaške, medtem ko jih je štirideset odstotkov iz Slovenije.

»Zaradi ponovne uvedbe nadzora na meji imajo čezmejni delavci kar nekaj praktičnih težav. Na večjih mejnih prehodih se marsikdaj zgodi, da dobiš pred sabo tovorno vozilo, avtobus ali kombi iz tujine, tako da zaradi zastojev oz. zaradi čakanja v vrsti takoj izgubiš deset, dvajset minut. Da bi se izognili čakanju v vrsti, se mnogi odpravljajo po stranskih mejnih prehodih, ker je kontrol manj, vendar se po drugi strani pot podaljša,«poudarja Treu in opozarja, da imajo čezmejni delavci tudi kar nekaj drugih praktičnih težav. »Marsikaj je treba še rešiti in urediti, kar se tiče pokojnin in socialnih pravic kot takih. Med nerešenimi vozli je na primer družinska doklada, ki je bila uvedena v Italiji, a je namenjena le italijanskim državljanom, tako da drugi evropski državljani do nje nimajo pravice,«je opozoril Treu in poudaril, da je Italija nekaj sorodnih vozlov s Švico in sanmarinsko republiko že rešila, medtem ko s Slovenijo še ni bil podpisan dogovor, ki bi v celoti urejeval status čezmejnih delavcev.

Snujejo predloge za vladi

Sindikalni predstavniki so se zaradi tega dogovorili z goriškim županom Rodolfom Ziberno in novogoriškim županom Samom Turelom, da bodo skupaj z goriško in novogoriško občino pripravili sveženj predlogov z ukrepi, s katerimi bi rešili težave čezmejnih delavcev. Osnutek dogovora želijo predložiti slovenski in italijanski vladi pred 18. julijem, ko bodo obeležili tridesetletnico ustanovitve medregijskega sindikalnega sveta. Treu je poudaril, da so pred tridesetimi leti orali ledino, saj so podpisali prvi tovrstni čezmejni dogovor o sodelovanju med sindikati - in poleg tega z državo, ki še ni bila članica Evropske unije. »Pet sindikatov je zatem res zelo dobro sodelovalo in še sodeluje, saj je treba na področju čezmejnega dela še marsikaj urediti in izboljšati,«je še poudaril Treu. Poleg njega so na sedežu Univerze v Novi Gorici v Rožni dolini, kamor so se premaknili po snidenju ob meji, spregovorili še predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Volf, sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Primorsko in Notranjsko Irena Jaklič Valenti, Maria Teresa Bazzaro za CISL, Michele Berti za UIL ter še nekateri sindikalisti.