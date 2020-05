Goriški gasilci te dni prejemajo številne klice iz raznih krajev v pokrajini v zvezi z rojenjem čebel v bližini stanovanjskih objektov. V večini primerov so čebele odletele še pred prihodom gasilcev, ponekod so na pomoč priskočili čebelarji, ki so roje varno odstranili. Opozoriti velja, da so čebele zaščitene in da jih je prepovedano odganjati z uporabo razpršilcev za zatiranje žuželk. Najbolje bo, svetujejo strokovnjaki, da na pomoč pokličemo čebelarja.