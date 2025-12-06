» IMEC je postopek zbliževanja in ne le koridor«

Veleposlanik Vincenzo De Luca je bil med letoma 2019 in 2024 glavni zastopnik Italije v Indiji, ravno v letih, ko se je kovalo nove poglobljene politične odnose med Italijo in Indijo ter - seveda - gospodarski in geostrateški koridor IMEC. De Luca je zato stalnica tržaških posvetov o nastajajočem koridorju. Na zadnjem gospodarskem forumu na to temo, ki je te dni potekal v Trstu, smo se pogovorili z njim.

Kaj potrebuje IMEC danes, da se dokončno rodi?

Najprej smo postavili vladno-institucionalni okvir. Danes pa je jasno, da je IMEC postopek in ne le koridor. IMEC je postopek zbliževanja Evrope, Arabskega zaliva, Indije in vzhodne Azije. To predpostavlja infrastrukturo in logistiko, a tudi snovanje skupnih vrednostnih verig, ki nas povezujejo. To pomeni več naložb in več poslov med Indijo, Arabskim zalivom in Evropo. Danes potuje po tem celotnem območju 500 milijard tovora. Predstavljajmo si, kaj bo še, ko bo stopil v veljavo prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Indijo.

Kaj je torej IMEC natančneje?

Gre za strateško partnerstvo, okvirni sporazum, ne pa za infrastrukturo. Posamezni infrastrukturni projekti so posledica trgovinskih odnosov. Ne bomo sedaj kar tako gradili, seveda, lahko se snuje nove povezave, ampak za kakšen tovor? In kje? Nenazadnje ne obstaja ena sama pot, IMEC pa se prepleta z drugimi projekti. Potrebna je integracija, ne pa ena sama pot vzdolž koridorja.

Govor je nenazadnje tudi o energiji in podatkih, kajne?

IMEC sloni na treh stebrih: infrastrukturno-prevoznem oziroma pomorskem, energetskem in digitalnem. O tem danes (včeraj, op.a.) še ni bil govor, a podvodni internetni kabel med Italijo in Indijo italijanskega Sparkle (podjetje telekomunikacijske družbe Tim je medtem odkupila italijanska vlada, op.a.) in Googla je denimo že na dobri poti.