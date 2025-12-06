Prenova Trga sv. Antona med prazniki povzroča nejevoljo

Prenova Trga sv. Antona v Trstu je končno stekla, vendar se je začetek del zgodil v obdobju predprazničnega vrhunca, kar je sprožilo nezadovoljstvo lokalnih trgovcev, gostincev in občanov. Gradbinci so namreč začeli z deli v času, ko mesto običajno beleži največ obiskovalcev in kupcev, kar bo povzročilo nemalo preglavic tistim, ki živijo od prazničnega prometa. Po prvotnih napovedih Občine Trst bi se prenova morala začeti takoj po Barcolani, vendar je prišlo do zamud.

Trgovci in gostinci so zato upali, da bodo dela prestavljena na čas po praznikih, a so bili presenečeni, ko so predvčerajšnjem najprej videli zaščitne ograje okoli trga, včeraj pa še gradbeno luknjo. Lastnica parfumerije na trgu je bila ogorčena, saj so njeno trgovino popolnoma ogradili. »Zavedamo se, da bo trg po prenovi lepši, a začeti z deli ravno zdaj, ko pričakujemo prodajo prazničnih daril in tudi gnečo na ulicah in trgih, se nam zdi neprimerno,« je dejala. Podobnega mnenja so bili tudi drugi trgovci in gostinci, ki se bojijo, da so zdaj začeli z deli, da vse skupaj formalizirajo, čez praznike pa bodo delavci gradbišče zapustili.

Eno leto dolga dela

Poklicali smo vse tri odbornike, ki so na začetku tega leta predstavili prenovo Trga sv. Antona. Elisa Lodi, odgovorna za naložbe, in Serena Tonel, odgovorna za komercialne dejavnosti, sta bili nedosegljivi. Odzval se je pristojni za urbanistično načrtovanje Michele Babuder, ki nam je povedal, da so z deli začeli kasneje, kot so načrtovali, ker niso imeli denarnega kritja.

Zdaj so z deli začeli gradbinci komunalnega podjetja AcegasApsAmga, ki bodo morali najprej poskrbeti za zamenjavo nekaterih cevi. Šele nato bo na vrsto prišel izvajalec del. Na javnem razpisu je najboljšo ponudbo vložil lokalni gradbinec Rosso Srl. Ta bo za prenovo trga, območja okoli fontane in spodnjega dela Ulic Paganini in Ponchielli imel na voljo eno leto. Naložba je ocenjena na 2,8 milijona evrov.