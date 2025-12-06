Služenje vojaškega roka se vrača iz preteklosti

V nekaterih evropskih državah, ki so na koncu minulega ali v začetku sedanjega tisočletja odpravile ali zamrznile obvezno služenje vojaškega roka, se ta tema ponovno vrača v ospredje, kažejo odločitve - pa tudi namere - nekaterih vlad oziroma parlamentov. V Nemčiji, kjer je bila splošna vojaška obveznost suspendirana leta 2011, je bundestag včeraj s 323 glasovi za, 272 proti in enim vzdržanim prižgal zeleno luč zakonodajnemu pred logu za prostovoljno služenje vojaškega roka, cilj katerega je povečanje števila aktivnih vojakov v luči naraščajočih varnostnih groženj, so pojasnili predlagatelji.

Zdaj jih je v Nemčiji slabih 182.000, do leta 2035 pa želijo število vojakov povečati za 80.000. Poleg tega nameravaj bi razpolagali še z 200.000 rezervisti. Še pred božičem naj bi o zakonu glasoval še bundesrat, v katerem so predstavniki nemških dežel, kjer pa bi bila zavrnitev zelo nepričakovana. Služenje vojaškega roka naj bi trajalo najmanj šest mesecev, prostovoljci pa naj bi bili za to plačani 2600 evrov bruto na mesec.V Nemčiji bo torej vojaščina prostovoljna, za moške pa bo od 1. januarja 2026 obvezna izpolnitev vprašalnika, ki ga bodo prejeli vsi 18-letniki. Z vprašalnikom nameravajo oceniti njihovo motivacijo in hkrati primernost za služenje vojaškega roka.

Dijaki so proti vojaškemu roku demonstrirali v kar 90 mestih po Nemčiji.

Kaj se dogaja drugod

Tudi v Italiji, kjer je bila leta 2005 obvezna vojaščina sus pendirana, ne pa ukinjena, se v vladni večini porajajo zamisli o ponovni uvedbi prostovoljnega vojaškega roka, kot je pred dnevi dejal obrambni minister Guido Crosetto. Namero o tem je ponovil v četrtek pred parlamentarnim odborom za obrambo, izključil pa je možnost uvedbe obveznega nabora.

Crosetto je dejal, da je treba okrepiti vojaške vrste in pripravljenost vojakov. Zato namerava v začetku prihodnjega leta prej vladi, potem še parlamentu predlagati osnutek zakona, s katerim naj bi v začetni fazi pridobili dodatnih 10.000 vojakov, ki bi jih bili lahko mobilizirali, ko bi to bilo potrebno, končni cilj pa bi bil 40.000 novih vojakov. Italija lahko trenutno razpolaga s slabimi 200.000 vojaki.Pred dnevi je namero o postopni uvedbi prostovoljnega služenja vojaškega roka v Franciji naznanil tamkajšnji predsednik Emmanuel Macron, na Hrvaškem pa so ob koncu oktobra sprejeli zakon o obveznemu služenju vojaščine za moške.