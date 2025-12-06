Štafeto predali tudi kulturnim podnebnim spremembam

Če smo Novogoričani in Goričani v letošnjem letu »šli brezmejno«, bosta finski Oulu in slovaški Trenčín prihodnje leto spodbujala »kulturne podnebne spremembe« in »gojila radovednost«. Cultural Climate Change begins in the North in Cultivating Curiosity sta namreč gesli dveh evropskih prestolnic kulture 2026, katerih predstavniki so se včeraj udeležili zaključne prireditve GO! 2025.

Marsikaj se že dogaja

Na okrogli mizi v EPICentru so gostje tudi predstavili svoje načrte in pričakovanja v zvezi z letom, ki jih čaka. »Pri nas se že marsikaj dogaja. V ljudeh želimo vzbuditi zanimanje in radovednost ter razrešiti morebitne dvome, ki jih nekateri imajo,« je povedal podžupan Patrik Žák, ki pričakuje in si želi, da bo leto 2026 ljudem prineslo zlasti veliko zabave.

Predsednik mestnega sveta Lauri Nikula je podčrtal, da bo Oulu prihodnje leto kraj, »ki ga bodo ljudje želeli obiskati«. Ob številnih dogodkih, ki bodo obogatili vsakdanje življenje domačinov in obiskovalcev, pričakuje krepitev sodelovanj in vezi ter občutka pripadnosti skupnosti. Predsednik uprave kulturne fundacije Oulu Risto Ruohonen je dodal, da je njihov projekt ambiciozen, »najpomembnejša zapuščina projekta EPK, v katerega se je vključilo veliko mladih, pa bo nekaj nepričakovanega.«

Več kot romantično središče

»Trenčin ne premore le romantičnega zgodovinskega mestnega središča in gradu, temveč mnogo več. V obiskovalcih želimo vzbujati radovednost, da bi vse to odkrili,« je povedal Stanislav Krajči, direktor EPK 2026 Trenčín. Slovesno odprtje programa bo med 13. in 15. februarjem, med raznimi projekti pa so revitalizacija nekaterih zdravilišč skozi kulturo, delavnica trajnostne mode in Fiesta festival: »Kot v Novi Gorici so tudi pri nas v projekt vključene železnice. Gre sicer za dve povsem drugačni zgodbi. En del našega projekta je namenjen obnovi starega železniškega mostu v prid novi kulturni skupnosti - torej ne le za kolesarje in pešce, temveč kot zavetišče/dom za to skupnost in kulturne dogodke. V tem smislu mislim, da smo podobni Gorici in Novi Gorici, saj se je tudi tukaj prenovilo obmejno območje, ki prej ni bilo tako obiskano,« je dejal Krajči.