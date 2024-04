Čebelarjem se obeta katastrofa

Padec temperatur iz zadnjih dni povzroča čebelarjem kar nekaj skrbi in težav.

»Letošnja letina bo žal katastrofalna,« pravi Silvan Ferfolja, priznani doberdobski čebelar, ki je za svoj med že prejel številne nagrade. Aprila in maja cvetijo akacije, vendar letos zaradi nizkih temperatur v njihovih cvetovih ni nektarja, ki ga čebele pobirajo za proizvodnjo medu.

»Da akacija medi, mora biti od 12 do 25 stopinj. V prejšnjih dneh smo ponoči imeli 4 stopinje, ponekod 2, v nekaterih krajih se je temperatura celo približala ledišču. Podnevi bi po drugi strani moralo biti od 20 do 25 stopinj,« pravi Ferfolja in opozarja, da so v tem času čebelje družine v polnem razvoju, vendar imajo na voljo premalo hrane.

»Nekatere družine že prehajajo na kritično stanje, kar pomeni, da jih moraš krmiti. Vsaka družina mora imeti v panju določeno količino medu, dnevno ga čebele potrebujejo približno pol kilograma. Če ga v panju ni, moraš čebele nakrmiti,« razlaga Ferfolja, po katerem doslej skoraj ni bilo proizvodnje.

V začetku pomladi čebelarji na Krasu pridelajo tudi rešeljikov med, vendar tudi tega bo letos zelo malo. »Tudi akacijevega medu bo zelo malo. Na akacijevih drevesih je sicer polno cvetja, vendar cvetovi so prazni, v njih ni nektarja,«opozarja Ferfolja, po katerem bo prvi del letošnjega leta za čebelarje katastrofalen.

»Ko je letina dobra, akacijev med predstavlja približno polovico proizvodnje čebelarjev na Goriškem. Na žalost bo akacijevega medu že tretje leto zapored zelo malo, saj sta bili slabi tudi lanska in predlanska letina,« pojasnjuje Ferfolja, ki je prepričan, da bi moral človek čim prej spremeniti svoj odnos do narave. Podnebne spremembe so vse večja težava, kar na svoji koži še najbolj občutijo prav tisti, ki živijo od sadov narave.