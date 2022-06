Čezmejni avtobus čaka na ponovno zeleno luč

Konec novembra bo minilo natanko 20 let, odkar je na prvo vožnjo krenil čezmejni mestni avtobus in povezal obe Gorici. Mejo je prečkal na maloobmejnem prehodu na Erjavčevi/Škabrijelovi ulici, ki se je ob tisti priložnosti tudi odprla za avtobusni prevoz, medtem ko je bila za drugi motorni promet še zaprta. Čezmejna linija je redno obratovala vse do marca 2020, ko je novi koronavirus obrnil naša življenja na glavo in se je tudi zaprla meja med državama. Linija se je nato junija istega leta znova vzpostavila, a žal ne za dolgo.

»Mednarodna linija Nova Gorica–Gorica trenutno še ne obratuje. Pričakujemo, da jo bomo lahko ponovno vzpostavili v jesenskih mesecih, vendar bo to v pomembnem delu odvisno tudi razmer, na katere ne moremo vplivati in od našega italijanskega partnerja, s katerim skupaj izvajamo prevoze na omenjeni liniji,« so nam te dni odgovorili iz podjetja Nomago, ki je vožnje na mednarodni liniji Nova Gorica-Gorica izvajalo skupaj z italijanskim podjetjem APT Gorica. »Čezmejna povezava je ena izmed naših vrhunskih storitev in delamo na tem, da bi jo lahko čimprej ponovno aktivirali. Žal se v podjetju soočamo s kroničnim pomanjkanjem šoferjev, kar pomeni, da moramo najprej poskrbeti za javne potniške linije, ki jih moramo nujno izvajati na podlagi pogodbe z Deželo FJK. V vidiku Evropske prestolnice kulture pa bi bilo nepojmljivo ne jemati v poštev prevozov, ki povezujejo čezmejno območje,« nam je povedala predsednica APT Caterina Belletti.»V Nomagu si že dlje časa po naših najboljših močeh prizadevamo za reaktivacijo linije Nova Gorica–Gorica, saj se zavedamo, da številni prebivalci dnevno migrirajo med obema mestoma in bi jim to pomembno olajšalo njihov vsakdan. Predvsem pa je to izrazito v času visokih cen pogonskih goriv, saj lahko slovenska družina z uporabo javnega potniškega prometa mesečno privarčuje tudi več sto evrov (odvisno od razdalje do službe),« so še sporočili iz Nomaga.