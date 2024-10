Prodali vojašnico v Ul. Rossetti

Sredstva, ki jih je Furlanija - Julijska krajina decembra lani namenila za nakup nekdanje vojašnice v Ulici Rossetti, so končno omogočila zgodovinski premik. Državna razvojna banka (CDP) je včeraj oznanila, da je sprejela sklep o prodaji zapuščene kasarne Viktorja Emanuela tretjega v Trstu.

Nova lastnica območja bo Enota deželne decentralizacije (EDR) Trst (nekdanja Pokrajina), ki je 53.000 kvadratnih metrov pozidane površine odkupila za 15 milijonov evrov. V sporočilu so pri banki CDPzapisali, da bo tam nastal šolski kampus z zmogljivostjo vsaj 2500 dijakov - Občina Trst je pred časom sicer govorila o več kot 7000 - ter nov športni center za šolarje in univerzitetnike. »Objekt odgovarja povsem zahtevam EDR,« so zapisali na Državni razvojni banki in spomnili na raziskavo trga, ki so jo na EDR razpisali marca za nakup območja, kjer bi lahko nastal šolski in univerzitetni kampus. Govor je tudi o stanovanjih za študente. Rimljanom pa se je zatipkalo, da se nahaja 87.000 kvadratnih metrov veliko območje nekdanje kasarne v »furlanski prestolnici«.

Deželni proračun predvideva tudi dodatnih pet milijonov evrov, s katerimi bodo lahko začeli načrtovanje bodočega kampusa in praznjenje zapuščenih poslopij. Načrt selitve tržaških šol v nekdanjo vojašnico v Ulici Rossetti velja za enega najljubših projektov župana Roberta Dipiazze, ki je prve načrte za to območje predstavil leta 2017. Pred tem pa je leta 2013 vojašnico za nekaj časa simbolično zasedla skupina mladi in manj mladi ter opozorila na družbeno stisko in številne prazne tržaške stavbe.