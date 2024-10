Klemna Kala, pogrešanega 22-letnika iz Renč, so danes našli mrtvega na območju Občine Renče-Vogrsko. Tragično vest je sporočila slovenska policija, ki je pokojnika vztrajno iskala vse dni po njegovem izginotju. 22-letnika so nazadnje opazili v ponedeljek zjutraj v Renčah, za nji je stekla obsežna iskalna akcija, pri kateri so sodelovali tudi policisti konjeniki in gasilci. Pogrešanega so iskali tudi s policijskim dronom. Žal pa so bili napori zaman.