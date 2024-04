Čezmejni knjižni sejem privabljal v Trgovski dom

Osem slovenskih in italijanskih založniških hiš je včeraj v Trgovskem domu predstavilo svoje knjižne novosti. V jutranjih urah se je namreč začel osrednji dogodek 2. Festivala samostojnega založništva Gorizia most, to je razstava samostojnih založb, pri kateri so sodelovale goriška LEG, Vita Activa Nuova iz Trsta, Kappa Vu iz Vidma, Društvo humanistov iz Nove Gorice in Qudulibri iz Gorice. Prvič letos so se sejma udeležile tržaška založba Založništvo tržaškega tiska (ZTT), ljubljanska ZRC-SAZU in goriška Studio Faganel.

»Festival prirejamo drugič, v primerjavi s prvo edicijo je letošnja bogatejša. Priredili smo več dogodkov in vključili več različnih knjižnih žanrov. Pridružilo pa se nam je tudi nekaj novih založniških hiš,« je pojasnil Simone Cuva, soorganizator festivala Gorizia most, ki se je začel v četrtek, sklenil pa se bo danes. V prostorih Studia Faganel v Ulici 24. maja 15/c bo Sara Occhipinti ob 11. uri predstavila fotoknjigo in fotografsko razstavo Alessandra Ruzziera Sto bene quando dormo. Gre za pričevanje o migrantskih zgodbah skozi posnetke dovoljenj za bivanje, ki so jih za sabo pustili v nekdanji vojašnici v bližini Čedada, kjer so našli zatočišče.