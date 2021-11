Covid pustil posledice tudi pri oblikah zasvojenosti

»V Sloveniji ni občine, ki bi tako skrbno delala na preventivi in zdravljenju nekemičnih in kemičnih oblik zasvojenosti, kot je novogoriška,« poudarja Miha Kramli, priznani terapevt in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v novogoriškem zdravstvenem domu, kjer so lani obravnavali 486 oseb. Pojav covida je pustil posledice tudi pri obeh oblikah zasvojenosti. Izolacija je posameznike pahnila v še bolj nekontrolirano rabo različnim monitorjev, medtem ko so nekateri mladi začeli opojne substance izdelovati kar sami doma.

Najmlajša uporabnica omenjene novogoriške ambulante ima osem let. »To so ekstremni primeri, tega ne gre kar posploševati,« opozarja Kramli. Deklica je bila, ne da bi starši za to vedeli, na družbenem omrežju Tik Tok aktivna tudi do 4. ure zjutraj. »Doživela je spolne in čustvene zlorabe. Objavljala je posnetke svojega plesa s takšnimi in drugačnimi grimasami. Starši za to niso vedeli, saj ji niso ne prostorsko ne časovno omejili uporabe telefona. Deklica je to socialno omrežje odkrila in ga uporabljala, dokler ni vse skupaj prišlo v javnost. Zadevo sedaj rešuje sodišče,« je primer na kratko opisal Kramli.

Najstarejša oseba, ki se zdravi pri njih, ima 65 let. Pred tem so kot najstarejšo pacientko zdravili gospo v visoki starosti, ki je sedaj že pokojna. »Zmogla pa je toliko poguma, da se je odločila za pomoč.« Bila je zasvojena z igrami na srečo, kar jo je pahnilo do te mere čez rob, da je že prodajala svoje nepremičnine. »To, da si zmoreš priznati, da potrebuješ pomoč, ni nobena sramota. Danes je splet okoliščin tako močan, da se to lahko zgodi vsakomur. Sramota je, če to skrivam. To se dogaja povsod,« pravi Kramli.