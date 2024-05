Da bi bila občina skupni dom

Na sedežu društva Skala v Gabrjah je v ponedeljek potekalo prvo javno srečanje liste sovodenjske Občinske enotnosti, ki podpira županskega kandidata Luco Piska. Geslo letošnjega upravnega programa je Občina – naš skupni dom. Lista se letos predstavlja z nekaterimi novimi, mladimi obrazi, med katerimi so Sara Piva iz Sovodenj, Beatrice Cijan s Peči, in Andrej Drosghig z Vrha. Na srečanju so se predstavili še Ljubica Butkovič, sicer sedanja odbornica za socialo, Erik Figelj, ki zaključuje svoj mandat kot podžupan in odbornik za kulturo, Edoardo Sambo, Marco Kovic in Mitja Ozbot.

»Za nami je poseben mandat,« je začel župan Luca Pisk in spomnil najprej na pandemijo covida in nato še na požare, ki so prizadeli tudi občino Sovodnje. Kljub temu je bil uspešen, kot se je izšlo iz obračuna opravljenega dela, ki ga je Pisk podal na ponedeljkovem srečanju. Izpeljali so številna javna dela, ki so bila predvidena v prejšnjem upravnem programu in načrtovana v zadnjem desetletju. Še zlasti izstopata gradnja nove osnovne šole v Sovodnjah in gradnja vrtca, ki se dokončuje v teh mesecih. Za letošnje leto so finansirali javna dela v višini enega milijona evrov, ki bodo med drugim zadevala protipotresni poseg na občinski stavbi, postavitev fotovoltaičnega sistema na občinski telovadnici in na slačilnicah ob nogometnem igrišču, protipožarno ureditev telovadnice, nakup novega šolskega avtobusa in ureditev zgodovinske poti na Brestovcu. Z družbo ANAS načrtujejo tudi izgradnjo treh krožišč na državni cesti št. 55 v Gabrjah, pri Rupi in mejnem prehodu v Mirnu. Kot je pojasnil župan Luca Pisk, so v tem mandatu tudi veliko vlagali v čezmejno sodelovanje.