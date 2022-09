Dan tehnične kulture v Novi Gorici

V novogoriškem Xcentru bo danes med 8. in 16. uro potekal Dan tehnične kulture, na katerem se bodo predstavila goriška društva in različne organizacije za formalno in neformalno izobraževanje s področja tehnike. Pod organizacijo se podpisujejo novogoriška mestna občina, društva s področja tehnične kulture, Xcentra in Zavoda GO! 2025. Ob tej priložnosti se bodo v Novi Gorici namreč mudili tudi podjetniki iz nemškega mesta Chemnitz, ki se bodo predstavili z zabavnimi praktičnimi prikazi tehničnih procesov obrti in industrij. Tudi mesto Chemnitz bo leta 2025, tako kot Nova Gorica, nosilo naziv Evropska prestolnica kulture.

Dogodek je namenjen zlasti mladim, pa tudi vsem ostalim, ki jih zanima tehnična kultura, pojasnjuje Mojca Stubelj Ars, vodja Xcentra: »Želeli pa bi prikazati to, da so lahko tehnika ali pa neke svari, ki so nekoč veljale za bavbav, zelo zabavne, enostavne in preproste, če razumeš logiko, predvsem pa, da lahko vsak od nas postane spreten v uporabi tehnike. In zato delamo na dvigu tehnične kulture.«Dan tehnične kulture ponuja tudi programe, ki se ukvarjajo s tem, kako na inovativen, tehničen način podajati informacije obiskovalcem. Vizija Xcentra, ki je bil s septembrom predan v upravljanje Zavodu GO! 2025, je razvijati vsebine s sodobno tehnologijo in vizijo napredka ter digitalizacije.

Kaj torej obiskovalce čaka na Dnevu tehnične kulture? Tri nemške podjetniške skupine bodo izvedle zabavni praktični prikaz tehničnih procesov obrti in industrij, lokalna podjetja s področja tehnike bodo prikazala produkte z razlago tehnične plati, Univerza v Novi Gorici bo demonstrirala postopek animacije in ustvarjanja videofilmov ter interaktivne poskuse s fizikalnimi igračami, Strojna, prometna in lesarska šola iz Šolskega centra Nova Gorica bo predstavila svoje programe in izdelke, ki so jih ustvarili dijaki, prisotni bodo še predstavniki Učno izdelovalnega laboratorija, ki bodo pokazali kako in kje se lahko dobre ideje razvijejo v delujoče prototipe, pa še Medpodjetniški izobraževalni center, skupina BridA, Zavod ID20 in e-hiša.Med sodelujočimi bodo tudi številna društva s področja tehnične kulture, od ljubiteljev letalstva, potapljanja, astronomije, modelarstva do radioamaterjev. Črtomir Pavlin, predsednik Aerokluba Edvard Rusjan Nova Gorica, dodaja: »Tovrstne prireditve so pomembne zato, da se občani seznanijo z dejavnostmi, ki se odvijajo na njihovem območju, da mogoče dobijo tudi idejo, ali je katero primerno tudi zanje, gre namreč za velik spekter športno-tehničnih društev.«

Tudi društva si, tako kot organizatorji Dnevov tehnične kulture, želijo slednjo približati predvsem mladim. Zaradi neugodne vremenske napovedi je dogajanje, ki je bilo predvideno na Bevkovem trgu in na ploščadi Edvarda Rusjana, prestavljeno, izvedle pa se bodo vse aktivnosti, ki so bile predvidene v Xcentru.