Degradirano parkirišče bo postalo prireditveni prostor

Podzemnega parkirišča resda ne bo, parkirna mesta pa bodo ostala in prostor bo večnamensko uporaben. V prejšnjih dneh je komisija za urbanizem Občine Gorica obravnavala osnutek načrta obnove območja nekdanje tržnice na debelo v Boccaccievi ulici, za katerega bo moral – skupaj s povezano spremembo prostorskega načrta – zeleno luč prižgati tudi občinski svet. Zamisel o gradnji treh podzemnih parkirnih etaž je kot znano propadla, saj bi naložba znašala preko 13 milijonov evrov, zato se je odbor župana Rodolfa Ziberne s tehničnim uradom in Deželo FJK, ki je Občini zagotovila 7 milijonov evrov prispevka, dogovoril za drugačno rešitev, ki bo omogočila revitalizacijo širšega območja.

»Nekdanji tržnici na debelo, ki je danes degradirano območje, želimo vdihniti novo življenje. Zaradi vrtoglavega vzpona cen ne bomo gradili podzemnega parkirišča, obnovili pa bomo ploščad in ohranili parkirna mesta na njej. S tem bomo prihranili kar nekaj denarja, s katerim bomo obnovili ne le Boccaccievo ulico, ampak tudi Gosposko ulico, Trg Edmonda De Amicisa in ploščad pri Rdeči hiši. Spričo tega si upam trditi, da projekta nismo razvrednotili, temveč celo razširili in vanj vključili urbanistično prenovo dobrega dela mestnega središča,« pojasnjuje župan Ziberna in poudarja, da se bo moral o osnutku načrta obnove nekdanje tržnice na debelo, ki ga je v prejšnjih dneh obravnavala pristojna komisija, kakorkoli izreči tudi občinski svet.

Območje nekdanje tržnice na debelo nameravajo spremeniti v večnamenski prostor, ki bo služil hkrati kot parkirišče in kot prireditveno prizorišče. Ploščad bodo delno pokrili s prozornimi strešnimi ploščami, kar bo omogočalo prirejanje dogodkov tudi ob slabem vremenu. Po besedah podžupanje Chiare Gatta, ki je v odboru odgovorna za urbanizem, bodo parkirišče s približno 100 parkirnimi mesti in polnilnico za električna vozila opremili s primerno razsvetljavo in napeljavo, kar bo koristilo pri organizaciji sejmov in podobnih dogodkov. Uredili bodo okolico in poskrbeli za zelenje, propadajoče objekte ob parkirišču pa bodo delno porušili in nanovo zgradili v upoštevanju večnamenskosti območja.