Deset popotovanj za odkrivanje zgodovine

Format zgodovinskih avtobusov èStoriaBus se razvija in širi po zaslugi projekta BeWoP (Beyond Walk of Peace: from Crossborder Historical Research and Cultural Heritage to European Trail and Stories), ki ga v okviru programa Interreg Italija - Slovenija 2021 - 2027 financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Partnerji projekta so Fundacija Poti miru v Posočju, EZTS, ZRC SAZU, ustanova PromoTuristmo FVG, Občina Miren-Kostanjevica in društvo èStoria.

V soboto je v novogoriški knjigarni kavarni Maks projekt predstavila vodja raziskovalne pisarna ZRC SAZU v Novi Gorici Petra Svoljšak, ki je uvodoma pojasnila, kaj festival èStoria sploh je. Poudarila je, da gre za zelo pomemben dogodek, ki so ga prvič izpeljali leta 2005 in ki je z leti postal največji festival zgodovine v Italiji. Pri tem je opozorila, da festivalu po njenem mnenju v Novi Gorici in nasploh v Sloveniji še vedno namenjajo premalo pozornosti, sicer bodo imeli Novogoričani ravno prihodnje leto priložnost, da festivalskemu dogajanju pobliže sledijo.

Festival bo delno čezmejen

»V letu Evropske prestolnice kulture 2025 bo festival postal deloma čezmejen, izkoristil bo nove prostore interpretacije zgodovine v Epicu na Trgu Evrope / Transalpina,« je napovedala Petra Svoljšak in pojasnila, da bodo kak manjši festivalski dogodek izpeljali tudi v Maksu. »Prihodnji festival èStoria bo posvečen mestom, kar bo več kot simboličen hommage EPK 2025, saj bo zaživel čezmejnost v njenem najbolj občutljivem bistvu - preteklosti,« je povedala Petra Svoljšak in poudarila, da je od vsega začetka festivala zelo inovativna obfestivalska dejavnosti, ki se je razvijala pod imenom èStoriaBus in »je bila namenjena poglobitvi, zlasti pa srečanjem z neposrednimi pričami zgodovine, njeno dediščino, ostanki in prostori spomina«.

»Prvi èStoriaBus je šel na pot med drugo izvedbo festivala leta 2006,« je pristavil Adriano Ossola, predsednik društva èStoria, in razložil, da se zgodovinski avtobusi odpravljajo na pot iz Gorice, največkrat odkrivajo širši goriški prostor, tako da obiščejo tudi Slovenijo.

»V projektu BeWoP smo se odločili to odlično prakso spominjanja nadaljevati v duhu čezmejnosti in sodelovanja, s približno desetimi itinerarji, ob spremstvu odličnih zgodovinarjev in zgodovinark in drugih strokovnjakov in strokovnjakinj, med oktobrom 2024 in oktobrom 2026,« je povedal Petra Svoljšak in dodala, da je prvo popotovanje načrtovano za 13. oktober in bo predstavljajo prvo izmed štirih popotovanj ob Soči. Prva ekskurzija bo potekala v družbi Andree Bellaviteja, udeleženci bodo obiskali Kobarid, Tolminska korita in Tolmin. Spomladi so načrtovane poti med Trento in Kobaridom, Mostom na Soči in Kanalom ter Solkanom. Za pomlad 2026 načrtujejo pot v Gradišče, Škocjan in na otok Cona. Drugo letošnje jesensko popotovanje bo 16. oktobra vodilo po goriški dediščini izgnanih francoskih kraljev Burbonov. K organizaciji ekskurzije je pristopila Fundacija Coronini Cronberg. O življenju Burbonov bodo spregovorili francoski zgodovinar Jean-Paul Bled, kustostinja Fundacije Coronini Cronberg Cristina Bragaglia in slovenski zgodovinar Renato Podbersič. Več informacij je na voljo na spletni strani www.estoria.it. Udeležba je brezplačna. Potrebna je rezervacija na naslovu elektronske pošte segreteria@estoria.it.

»V prihodnje vas bo èStoriaBus popeljal še po mnogih poteh - vse še niso dorečene, ker je nabor izjemen -, možnosti pa vendarle omejene. Potencialne cilje zgodovinskih popotovanj bomo iskali v Brdih, na Sabotinu in Sveti Gori, verjetno v skupnem somestju in zakaj ne na Pohodu metel in spominjanja na hladno vojno, pa med Gorjanskim in Redipuljo,« je zaključila Petra Svoljšak. Udeležencem izletov bodo vse razlage na voljo v slovenščini in italijanščini.