»Dialog med generacijami je prav vedno pozitiven«

Kinemax na Travniku je bil v petek ponovno prizorišče srečanja z uglednim italijanskim režiserjem, ki je v kino privabil številne gledalce. Gost večera je bil Marco Risi, ki je prišel predstavit svoj najnovejši film Il punto di rugiada. Direktor Kinemaxa in festivala Amidei Giuseppe Longo ga je pozdravil kot že starega dobrega prijatelja, ki je v Gorici doma. Pred leti je na festivalu osvojil prestižno Amideievo nagrado za najboljši scenarij s filmom Fortapasc, odtlej pa je vstopil tudi v strokovno žirijo, ki vsako leto podeljuje nagrado za scenarij na goriškem poletnem festivalu.

Z Risijem, ki ga je spremljal igralec Roberto Gudese, se je pred filmom pogovoril filmski kritik Paolo Polesini in najnovejši režiserjev celovečerec označil za prefinjeno, elegantno delo, kar je v produkciji zdajšnjega časa pravzaprav redkost. »Najbrž je res, film ni vulgaren, želel sem si, da bi zgodba in atmosfera izzveneli kot čim bolj intimna pripoved. V njem sem skušal biti spoštljiv do ljudi, saj je v filmu tudi marsikaj iz mojih osebnih in družinskih izkušenj,« je potrdil Risi.

Filmska zgodba se dogaja v domu za ostarele. Posebnem domu, luksuzni rezidenci za petičnejše starostnike iz rimske srednje in višje buržoazije. »So tudi drugačni domovi, grdi in zanemarjeni. Ta ni. Če imaš denar, si ga pač lahko privoščiš,« je odkrito povedal Risi. Vendar denar ne more odtehtati vseh tegob pozne jeseni življenja. Alzheimer, inkontinenca, pešanje moči, osamljenost, bližina smrti, konflikti z lastnimi otroki tarejo tudi te materialno privilegirane starce. Življenje v domu razgiba prihod dveh mladcev. Sodišče ju obsodi na obvezno socialno služenje kot alternativo zaporu. Mlada prestopnika se sprva težko vživita v novo okolje in njegova stroga pravila, prvo med katerimi je, da se v času službe odpovesta mobilnemu telefonu. Odrezana od zunanjega sveta kmalu premagata začetni odpor in vzpostavita z gosti doma pristen človeški odnos, ki razbije tudi kalupe sicer brezhibne, vendar čustveno hladne oskrbe v domu.