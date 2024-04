Maja Humar županska kandidatka v Števerjanu

Maja Humar je kandidatka za županjo Občinske enotnosti v Števerjanu. Občanska lista je odločitev potrdila na srečanju, ki je potekalo minuli petek. Sestavili so tudi kandidatno listo in pripravili volilni program.

Maja Humar ima dolgoletne izkušnje na kulturnem področju, ki si jih je nabrala tako pri pri domačem kulturnem društvu kot v krovnih organizacijah slovenske narodne skupnosti v Italiji. V Števerjanu je že štiri mandate občinska svetnica, sicer je zaposlena v socialni zadrugi kot vodja administracije.

»Pozorno bom poslušala vse občane, ki bodo stopili do mene in moje skupine, in poskušali bomo narediti to, kar me bo prosil vsak prebivalec Števerjana, da bi izboljšali našo lepo vas. Z odprtostjo, dialogom, usklajevanjem,« poudarja Maja Humar