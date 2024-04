»Kolo je pravo prevozno sredstvo, ne pa igračka za prosti čas«

Na stranskih pasovih Korza Italija, ki so bili do zdaj namenjeni pešcem in mizicam kavarn, so se v prejšnjih dneh pojavile talne oznake dveh enosmernih kolesarskih stez. Po več letih oklevanja se je občinska uprava odločila, da kolesarske steze ne uredi na cestišču. Izbrana rešitev ne zadovoljuje 17 združenj povezanih v Goriški odbor za okolje, pobudnikov t. i. Kolesarske poti kulture. Želeli so, da bi občina ob EPK uredila varno kolesarsko povezavo med južno in severno železniško postajo ter z Novo Gorico. Na to osrednjo os bi se lahko navezale kolesarske poti do šol, javnih poslopij, trgovskih območij. Bila bi lepa vizitka za obiskovalce EPK in funkcionalna rešitev za trajnostno mobilnost.

Čeprav se je župan Rodolfo Ziberna v občinskem svetu obvezal, da izvede projekt, je izbrana rešitev na Korzu Italija po mnenju pobudnikov povsem neustrezna. O tem in o kolesarski mobilnosti v Gorici smo se pogovorili z Neviom Costanzom, članom omenjenega odbora.

Kakšno je stanje kolesarskih poti v Gorici?

Amatersko. Mesto je majhno, brez vzpetin, primerno za rabo kolesa. Žal pa občinski upravitelji nimajo prave kulture mobilnosti, vklenjeni so v stare miselne kalupe. Gorica bi lahko bila mesto po meri človeka in kolesarja, žal je mesto po meri avtomobila. Parkirna mesta zasedajo velike javne površine, kolesarji pa smo odrinjeni na pločnike, ki si jih moramo deliti s pešci.

Kaj je pri tem narobe?

Marsikaj. Kolo je prevozno sredstvo za vsakodnevno rabo, v miselnosti naših upraviteljev pa je le igračka za prosti čas. Ta miselnost je pogojevala tudi realizacijo kolesarskih poti EZTS v severnem delu mesta. Dobro je, da so meščane približali okolju ob Soči, za kolesarje, ki se premikamo po Gorici, pa te poti niso prikladne. Prav tako niso za turiste: bolje bi morali urediti in označiti glavni smeri vzdolž Soče in proti centru mesta. Zamujena priložnost.