Do športne palače po novih stezah in pločnikih

Napovedana obnova športne palače Bigot v Podgori, nekdanjega templja goriške košarke, ki pa se je zaradi zaprtja in propadanja v zadnjih letih prelevil v pravi simbol osiromašenja mesta na tem področju, s seboj prinaša še druge prepotrebne naložbe. Veselili se jih bodo zlasti pešci in kolesarji, saj gre za izboljšave, katerih cilja sta predvsem povečanje varnosti najšibkejših udeležencev v prometu ter spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Občinski urad za infrastrukturna dela je v prejšnjih dneh studiu Logit engineering za 87.547 evrov zaupal izdelavo načrta kolesarskih in peš povezav med mestnim središčem in športno dvorano Bigot, za katere ima Občina Gorica skupno na voljo 1.500.000 evrov. Gre za denar, ki ga je Gorici v proračunu za triletje 2023–2025 namenila Dežela Furlanija - Julijska krajina in ki ga namerava občina izkoristiti čim prej, saj gre za investicijo, ki je koristna tudi v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025. »Gorica želi ponovno razpolagati s športno palačo, ki bo lahko gostila tako športne kot glasbene dogodke na visoki ravni, vzporedno pa nameravamo povečati uporabnost objekta in njenega parkirišča z izboljšanjem prometnih povezav v okolici,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.