Društvo Jezero obeležuje 120-letnico

Ob dnevu slovenske kulture je v Doberdobu potekala prireditev, posvečena spominu in ustvarjalni dediščini slovenskega pesnika Srečka Kosovela. Dogodek je povezoval besedo, glasbo in film ter obiskovalcem ponudil doživel kulturni večer. Program se je začel z nagovorom predsednice društva Jezero, Vlaste Jarc, ki je poudarila pomen ohranjanja slovenskega jezika in kulture v zamejskem prostoru in izpostavila vrednost skupnega kulturnega ustvarjanja.

»V letošnjem letu praznuje društvo Jezero častitljivo 120- letnico ustanovitve, poleg tega obeležujemo tudi 35-letnico delovanja ženske vokalne skupine Jezero. Današnji večer spada v niz dogodkov, ki bodo potekali čez celo jubilejno leto. Za začetek smo objavili razpis za fotografski natečaj na temo pusta, s katerim želimo poudariti pomen tega še vedno občutenega običaja v naši skupnosti. Program dogodkov ni še dodelan in ga še oblikujemo. Danes pa smo tu, da poudarimo globok kulturni, zgodovinski in narodni pomen praznika,« je poudarila Vlasta Jarc in opozorila, da nas dan slovenske kulture uči spoštovanja lastnih korenin, jezika in ustvarjalnosti ter nas povezuje kot skupnost.

»Kultura živi v jeziku, ki ga govorimo, v knjigah, ki jih beremo in v ustvarjalnosti vsakega posameznika. Vsak izmed nas je del slovenske kulture in nosi odgovornost, da jo ohranja in razvija. Posebno vlogo imamo pri tem ravno mi Slovenci, ki živimo izven meja matične domovine. Za nas je ohranjanje jezika in identitete velik izziv in ni samoumevno. Na svojo identiteto smo zelo ponosni, a truditi se moramo, da ostanemo Slovenci v okolju, kjer živimo,« je poudarila Vlasta Jarc.

Sledila je glasbena točka z recitacijo v sodelovanju z Glasbeno matico. Mila Gergolet je interpretirala Kosovelovo pesem V vetru se ziblje ter napovedala skladbo Nevihta nemškega skladatelja Friedrich Burgmüller. Na klavirju jo je izvedla Dana Gergolet iz razreda Jane Drassich, ki je s svojo interpretacijo glasbeno dopolnila pesniško besedo. V drugem delu večera je bila na sporedu projekcija filma Šum Kosovela, ki je nastal ob stoletnici pesnikovega rojstva v produkciji RTV Slovenija. Režijo je podpisal Marjan Frankovič. Pred projekcijo je navzoče v imenu Kinoateljeja nagovorila Martina Bearzi.