Duran Duran 11. julija v Vili Manin

Britanska pop rock skupina Duran Duran, ki mednarodno glasbeno sceno bogati že dolgih štirideset let, 11. julija prihaja v Vilo Manin pri Passarianu na Videmskem. Koncert predstavlja eno izmed najbolj pričakovanih dogodkov italijanskega glasbenega poletja, saj bo skupina v Italiji nastopila le še v Veroni (7. julija) in Caserti (9. julija). Prireja ga Dežela Furlanija - Julijska krajina v sodelovanju z navezo VignaPR, FVG Music Live in ERPAC FVG. Dogodek je del programa GoToPordenone&Friends, ki povezuje Evropsko prestolnico kulture GO! 2025 z italijansko prestolnico kulture 2027. Ob priložnosti so poskrbeli za celo vrsto dogodkov, ki bi kot nekakšna kulturna štafeta povezali Gorico in Pordenon ter z njima celotno območje FJK.

Skupina Duran Duran je na novo opredelili jezik popa in rocka, vplivala na generacije glasbenikov ter osvojila milijone oboževalcev po vsem svetu, so povzeli organizatorji. Prodala je več kot sto milijonov plošč in s svojim repertoarjem zaznamovala cele generacije. Dovolj je pomisliti na pesmi, kot so Hungry Like the Wolf, Ordinary World, The Reflex in Come Undone, so navedli. Sestavljajo jo Simon Le Bon (vokal), John Taylor (bas), Nick Rhodes (klaviature) in Roger Taylor (bobni).