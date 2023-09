Družina ji je bila v največjo oporo

Pogovore z zlatimi maturanti na Goriškem zaključujemo s Kajo Abramič, ki je z najvišjo oceno maturirala na zavodu Žige Zoisa na smeri za upravo, finance in marketing. 19-letnica prihaja iz Volčje Drage. Pred izbiro zavoda Zois si je ogledala ponudbo šol v Novi Gorici, na nobeni od teh pa ni videla svoje prihodnosti, tako da se je na koncu odločila za šolo čez mejo, ki jo je obiskoval tudi njen oče. »Ko sem prišla na dan odprtih vrat, sem se takoj zaljubila,« pravi odličnjakinja, ki meni, da se je izbira obrestovala.

Med pripravo na maturo ji je bila družina v največjo oporo. Oče in mama sta se z bratoma odpravili na večdnevni izlet v hribe, da bi se ona lahko v miru učila. »Dala sem maksimalno od sebe in na koncu je bil moj trud poplačan,« oceno komentira odličnjakinja. Najbolj naporna je bila druga pisna naloga iz gospodarskega poslovanja. »Pisala sem do zadnje minute, časa nisem imela niti za malico. Ampak trud ni bil zaman,« je povedala. Pri slovenščini je pisala o domišljiji in inovativnosti, pri čemer je uporabila svojo izkušnjo iz tekmovanja o podjetniških idejah Popri, pri italijanščini pa o zastonjskosti.