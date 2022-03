Dva tisoč sadik

Minulo soboto se je na Cerju po dvoletnem premoru nadaljevalo pogozdovanje pogorišča, prostovoljci so pod vodstvom gozdarjev zasadili okoli 2000 sadik. V okviru projekta Drevo za Cerje sodeluje več kot 200 donatorjev in prostovoljcev iz vse Slovenije, obenem pa je projekt, s pomočjo katerega se v pogorel gozd počasi vrača življenje, postal eden najbolj odmevnih trajnostnih projektov Občine Miren – Kostanjevica. Preko številnih pobud posameznikov in organizacij iz Slovenije in tujine se, ob strokovni podpori Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS), aktivnosti za obnovo habitata za zaščitene živalske in rastlinske vrste nadaljujejo že tretje leto.V prvi vseslovenski akciji pogozdovanja, ki se je odvila novembra 2019, je bilo posajenih 5000 sadik črnega bora, ob poti do Pomnika miru je zrasel Drevored hvaležnosti z 214 sadikami avtohtonih dreves, na računu Vrabčka upanja se je do konca leta 2021 zbralo preko 24.000 evrov donacij. V času korone se je pod strokovnim vodstvom sežanske enote Zavoda za gozdove Slovenije odvilo več pogozdovanj, do danes je bilo posajenih 12.000 sadik na dobrih 10 hektarih pogorišča. »Žal jih je na trdih, z zemljo revnih tleh Krasa, zaradi suše in burje preživelo manj kot 50 odstotkov. Zato je nadaljevanje aktivnosti ključnega pomena za dosego cilja pogozditve 20 hektarjev terena okrog pomnika,« pojasnjujejo na zavodu Turizem Miren-Kostanjevica. Da bo okolica Pomnika miru ponovno ozelenela pa bo potrebnih še nekaj podobnih akcij in še nekaj let, da se bodo zasajena drevesa razrasla.