Evakuacija zaradi bombe pri Trgu Evrope naj bi bila v nedeljo

Letalsko bombo, ki so jo včeraj odkrili na Kolodvorski poti v Novi Gorici, naj bi onesposobili v nedeljo. Po besedah goriškega župana Rodolfa Ziberne so se na današnjem srečanju na sedežu novogoriških gasilcev – popoldne bo sledil še sestanek na goriški prefekturi – iz varnostnih razlogov odločili tudi za evakuacijo stanovalcev bližnjih ulic na italijanski strani meje.

Župan pravi, da bi se le-ta na goriški strani lahko začela že ob 7. uri, pirotehniki pa naj bi neeksplodirano ubojno sredstvo iz časa druge svetovne vojne uničili med 10. in 13. uro. Podrobnejše informacije bodo na voljo v prihodnjih urah. Občina Gorica bo tiskala informativne letake, na voljo bo tudi telefonska številka, na katero bodo občani lahko poklicali. »Za evakuacijo starostnikov in vseh drugih šibkejših občanov, ki imajo težave s premikanjem ali to potrebujejo, bo poskrbela Občina Gorica. Zbirno mesto bo v telovadnici UGG ali v kakšnem drugem večjem objektu, kjer bodo na voljo pijača in stranišča,« pravi Ziberna.

Neeksplodirano angleško letalsko bombo tipa 500LB MC Mk IV so delavci našli včeraj popoldne med urejanjem kanalizacije na Kolodvorski poti. Bomba je dolga 110 cm in ima premer 32,80 cm, tehta 226 kg. Teža eksplozivne polnitve je 95,25 kg.