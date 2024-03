EZTS GO po objavi razpisa vabi na delavnice

Po objavi novega razpisa iz Sklada za male projekte (Small projects fund), v okviru katerega je na voljo približno poldrugi milijon evrov, prireja Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) niz informativnih srečanj oz. delavnic, na katerih bodo interesentom podrobneje orisali vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo.

Prva delavnica bo v četrtek, 4. aprila, ob 15. uri na sedežu EZTS GO na Korzu Italia št. 55 v Gorici. Delavnica bo potekala v italijanščini in slovenščini, poskrbljeno bo za simultano prevajanje. Na razpis se lahko prijavijo društva, podjetja, javni zavodi, izobraževalne in akademske ustanove, raziskovalni centri, podjetniška združenja in drugi subjekti. Vrednost projektov lahko znaša od 30.000 do 150.000 evrov, trajajo pa lahko do 18 mesecev. Projektni predlogi posvečeni aktivnemu vključevanju ter participaciji otrok in mladih do 30. leta starosti, spodbujanju zelene mobilnosti ter socialne in okoljske trajnosti, promociji in krepitvi kulture večjezičnosti ter promociji dobrega počutja in družbene kohezivnosti skozi šport in rekreacijo, ki bi bila dostopna vsem.

V živo tudi po spletu

Za udeležbo v živo je obvezna prijava, na voljo pa bo tudi spletni prenos v živo: povezava do spletnega prenosa v živo bo kmalu objavljena na spletni strani EZTS GO in socialnih omrežjih. Tudi v primeru prenosa v živo bo zagotovljeno simultano prevajanje.

Naslednja delavnica bo v ponedeljek, 8. aprila, v Tolminu (potekala bo izključno v slovenščini), tretja pa bo v Portogruaru 10. aprila in bo potekala v italijanščini. Na razpis se lahko prijavijo ustanove iz Dežele Furlanije - Julijske krajine in pokrajine Benetke na italijanski strani ter iz petih slovenskih regij: Osrednjeslovenske, Primorsko-notranjske, Gorenjske, Obalno-kraške in, seveda, Goriške. Rok za prijavo na razpis je torek, 14. maja 2024.