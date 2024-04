Federico Rampini letošnji nagrajenec na festivalu èStoria

V sklopu priljubljenega zgodovinskega festivala, ki bo že dvajsetič potekal v Gorici med 23. in 26. majem, bo tudi čas za priznanja: nagrado èStoria bodo letos izročili novinarju Federicu Rampiniju, in iscer v nedeljo, 26. marca, v Verdijevem gledališču ob 12. uri. Nagrado èStoria Film Festival bo prejela režiserka Bianca Stigter. Priznanje ji bodo izročili v četrtek, 23. maja, ob 20.30 v goriškem Kinemaxu.

Dvajseto izvedbo zgodovinskega festivala posvečajo prelomnim datumom od nastanka vesolja do danes. Niz èStoria Film Festival bo dogajanje uvedel že 20. maja. Med dogodki, ki jih prirejajo, bodo tudi srečanja o zgodovini vzhodne meje in na Goriške, nekatere pogovore s strokovnjaki prirejajo slovenski inštituti in društva. V petek, 24. maja, ob 16. uri bo v palači De Grazia beseda tekla o knjigi »Zapisi vsakdanjega gorja na vzhodni meji 1942- 1945«, ki sta jo napisala Metka Gombač in Boris M. Gombač. V sodelovanju z NŠK ter univerzami v Trstu, Firencah in na Dunaju, prirejajo v soboto, 25. maja, ob 14.30 predavanje Kati Prajde o dogajanju na vzhodni obali Jadranskega morja od leta 1358 dalje. Stefano Bottoni, Štefan Čok in Raoul Pupo bodo isti dan ob 15.30 spregovorili na okrogli mizi »Vojna in mir: pomembni datumi na severnem Jadranu«. V nedeljo, 26. maja, ob 11. uri bo v zgodovinski dvorani združenja UGG pogovor o Gorici po koncu prve svetovne vojne, ki ga bodo oblikovali Pieter Judson, Urška Strle, Francesco Toncich in Marta Verginella.